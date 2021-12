Omikron heeft nu de bovenhand: variant lijkt milder, maar wat zal de impact zijn? En verschillen de symptomen? 

"Ook in Denemarken en Zuid-Afrika zie je die tendens van minder ziekenhuisopnames", legt Van Ranst uit. "Net zoals in het Verenigd Koninkrijk hebben we daar een snelle stijging van de omikronvariant gezien. Tegelijk zien we dat de ziektelast in die landen wel meevalt en dus geen grote problemen in de ziekenhuizen veroorzaakt. Ook in ons land zou omikron dus minder ziekenhuisopnames en opnames op intensieve zorg, maar ook minder overlijdens moeten veroorzaken."