Overstromingen deze zomer in Wallonië, Nederland en Duitsland  op één na duurste ramp wereldwijd van 2021

De tien grootste natuurrampen van het afgelopen jaar hebben alles samen ruim 130 miljard euro gekost. De op één na duurste ramp dit jaar waren de overstromingen deze zomer in ons land, Nederland, Frankrijk en Duitsland. De schade in ons land deze zomer liep daarbij op tot 2,2 miljard euro. De duurste ramp was orkaan Ida in de VS.