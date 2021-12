Panden in Deurne en Ekeren gesloten door burgemeester: "Ernstige aanwijzingen van mensenhandel"

In de Bisschoppenhoflaan in Deurne trokken buren naar de politie, omdat ze vermoedden dat er prostituees aan het werk waren. Op 29 november 2021 voerde de politie een controle uit. Twee van de drie appartementen in het gebouw werden verhuurd via een website voor seksadvertenties.

Er werden verschillende buitenlandse vrouwen aangetroffen die vermoedelijk seksueel uitgebuit werden. Ze konden geen Nederlands of Engels. Zij zouden opgehaald en afgezet worden en soms zelfs niet eens weten dat ze in Antwerpen zijn. Ze moeten huur per dag betalen en hun opbrengst afgeven aan onbekende personen.