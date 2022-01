Politie Knokke-Heist zet extra agenten in om eventuele toestroom Nederlanders op te volgen

Onze politiezone ligt aan de Nederlandse grens. Daarom zetten we in de vakantie extra mensen in om op te volgen of er geen toevloed aan Nederlanders is”, zegt korpschef van Knokke-Heist, Steve Desmet.

“Vandaag is dat niet het geval, maar we houden een vinger aan de pols. In de namiddag zetten we in de toeristische gedeeltes extra agenten in. We weten dat de week na Kerstmis een drukkere week is in Knokke-Heist, dus we verwachten meer bezoekers. We gaan specifiek onze late en nachtploegen versterken, zowel per fiets als te voet, om zichtbaar aanwezig te zijn op straat.”