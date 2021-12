Politiezone HEKLA zag aantal woninginbraken de afgelopen weken weer stijgen

De politie van de zone HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar) patrouilleert deze dagen extra in wijken, waar veel wordt ingebroken. Maar ze roept ook de inwoners zélf op, om inbrekers geen kans te geven. Dat kan je doen door bijvoorbeeld genoeg verlichting te voorzien of door geen ladders achter te laten in de tuin.

Het is ook belangrijk om meteen de politie te bellen als je iets verdachts ziet, zegt Anne Sluijs van politiezone HEKLA. "Mensen stellen zich soms de vraag of wat ze opmerken wel belangrijk genoeg is om te bellen. Het antwoord is heel vaak ja", zegt ze. "Mensen hoeven niet te twijfelen en bij verdachte situaties bellen, zodat we nazicht kunnen doen."