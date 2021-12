Poolse president Andrzej Duda gebruikt veto tegen omstreden mediawet die buitenlandse investeerders bant

De mediawet was erg omstreden, want het leek te gaan om de zoveelse inperking van het recht op onafhankelijke media van de laatste jaren waarmee Polen zich de banbliksems van onder meer de Europese Unie op de hals gehaald heeft. De wet legde de mogelijkheid aan banden voor groepen van buiten Europa om een meerderheidsbelang te krijgen in Poolse media.

Dat leek vooral gericht tegen de Amerikaanse mediagroep Discovery Inc. die via een filiaal in Nederland een meerderheidsbelang heeft in de Poolse zender TVN24. Die laatste wordt verweten nogal kritisch te staan tegenover de Poolse regering. In Polen hebben onlangs duizenden mensen tegen de wet betoogd en ook de EU en de VS toonden zich bezorgd.