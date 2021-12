Een Belgisch prinselijk huwelijk: prinses Maria Laura, oudste dochter van Astrid en Lorenz, trouwt met William Isvy 

Het nieuws van het nakende huwelijk komt als een complete verrassing, want over het liefdesleven van de kinderen van prinses Astrid en prins Lorenz is bitter weinig geweten. De vijf kinderen worden goed afgeschermd en zijn discreet. Ze springen zelden in het oog, tenzij prins Joachim die vorig jaar de quarantainemaatregelen overtrad en een fikse boete kreeg.



Wie is Maria Laura? De prinses studeerde, net als de kinderen van oom koning Filip, aan het Sint-Jan- Berchmanscollege in Brussel en volgde een opleiding sinologie in Londen aan de School of Oriental and African Studies. Ze verbleef ook een tijdje in China. De prinses werkt als klimaatanalist bij de ngo CIFF en woont in Londen.