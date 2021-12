Rouwregister ere-burgemeester Jef Cleeren lokt veel volk: "Hij betekende veel voor de stad, maar was vooral een mooie mens" 

"Van een Truienaar wordt altijd gezegd dat het een ras apart is, en ik kan zeggen dat Jef ook echt een ras apart was", lacht vriend en ex-collega Frans Ooms. "Na Trudo, de stichter van de stad, is Jef de meest bekende Truienaar. Gewoon omdat hij tegen iedereen een babbeltje sloeg en altijd alle problemen probeerde oplossen." Michel Vandelo kan dat beamen. "Ik kwam uit Nederland en Jef heeft me op de voetbal bij STVV altijd ondersteund. Hij leerde me hoe ik een echte Truienaar moest zijn: heel sociaal en zo vrienden voor het leven maken."