Royals op zondag - De Queen's Guard stopt heus niet en twijfels over "sentimentele" Elton John op uitvaart van Diana 

"Dit is een onfortuinlijk voorval. We waarschuwen wel degelijk het publiek als de soldaten bewegen", legt een woordvoerder uit. De gebruikelijke waarschuwing als iemand hen voor de voeten dreigt te lopen is: "Make way for the Queen's Guard!" Op bovenstaande video is te horen dat de soldaat inderdaad een waarschuwing geeft - hij roept/snauwt - maar vrij laat.



Het is zeker niet de eerste keer dat een gelijkaardig voorval met toeristen plaatsvindt, of iemand grappen probeert uit te halen met de guards of zelfs het geweer op hun schouder probeert aan te raken. Aan Windsor Castle zijn recent touwen geïnstalleerd om de soldaten min of meer af te schermen van het publiek.



Voor hun zogenoemde tour of duty krijgen de guards de duidelijke opdracht om tijdens de plicht "niet te eten, slapen, roken, rustig te staan, te zitten of liggen". Ze horen onverstoorbaar te zijn.