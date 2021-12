Westen VS en Canada getroffen door zware sneeuwval en ijskoude temperaturen

The Weather Network meldde gisteren dat de temperaturen in Canada voor het eerst in acht jaar zakten tot -51 graden Celsius, in Rabbit Kettle in Northwest Territories. Het was geleden van februari 2013 dat de temperaturen nog zo laag zakten.



Ook in andere weerstations in de provincie zakte de temperatuur tot -47 graden Celsius, terwijl de temperatuur in de laatste week van december daar normaal gezien "slechts" zakt tot -10 à -30 graden Celsius.