Somalische president zet premier op non-actief in conflict rond verkiezingen, VS roept op tot kalmte

De situatie in het land baart onder meer de VS zorgen. “We dringen er bij de leiders van Somalië op aan om onmiddellijk stappen te ondernemen om de spanningen in Mogadishu te de-escaleren en om af te zien van provocerende acties en geweld te vermijden”, dat schreef de Amerikaanse ambassade in Somalië op Twitter.



De VS gaf eerder al aan zich zorgen te maken over de “aanhoudende vertragingen” van de verkiezingen. Ook zouden de "procedurele onregelmatigheden de geloofwaardigheid van het kiesproces ondermijnen". Ze de politici roepen op om de verkiezingen af te ronden.