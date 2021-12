Staatssecretaris Mahdi na steekpartij Genk: "Afghaanse jongeren spreiden over asielcentra en streng optreden"

Afghaanse jongeren die problemen veroorzaken, moeten verspreid worden over verschillende asielcentra om clanvorming tegen te gaan. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gezegd in "De ochtend" op Radio 1. Zaterdagavond waren er twee steekpartijen in Genk waarbij Afghaanse jongeren uit het asielcentrum van Lanaken betrokken waren. Het gerecht moet ook streng optreden tegen de jongeren die zich niet gedragen, vindt Mahdi.