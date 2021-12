Tienermeisje gedood door verdwaalde politiekogel in Los Angeles

Het drama gebeurde op 23 december in een kledingwinkel in North Hollywood, nabij Los Angeles. De politie was opgeroepen voor een gewapende aanval. Toen ze ter plaatse kwamen, vonden ze een bebloede vrouw, in de buurt van een verdachte. Ze openden het vuur op die verdachte, die ter plaatse gedood werd.



"Zonder medeweten van de agenten bevond zich ook een meisje van veertien jaar in een pashokje aan de andere kant van een muur onmiddellijk achter de verdachte", klinkt het nog. Na de schietpartij ontdekten de agenten dat het meisje dodelijk was geraakt door een kogel. "Volgens de eerste elementen van het onderzoek lijkt het erop dat het slachtoffer is geraakt door een van de kogels die een agent op de verdachte had afgevuurd", aldus nog het persbericht van de politie.

Het meisje was met haar moeder aan het winkelen voor haar vijftiende verjaardag, een erg belangrijk moment in Latijns-Amerika en in Spaanstalige gemeenschappen in de Verenigde Staten.

Het hoofd van de politie van Los Angeles, Michel Moore, betreurt het "chaotisch incident dat geleid heeft tot de dood van een onschuldig kind" en bood zijn verontschuldigingen aan aan de familie. Ook beloofde hij alle omstandigheden van de tragedie aan het licht te zullen brengen.

Volgens lokale media was er geen enkel vuurwapen gevonden in het bezit van de verdachte. Het betreft een 24-jarige man die al werd beschuldigd van huiselijk geweld. Hij zou een zwaar metalen hangslot hebben gebruikt om zijn slachtoffer te slaan.