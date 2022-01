TRIXXO schenkt 2.500 klanten schilderij van sociaal kunstproject in Sint-Gerardus in Diepenbeek

Nele Bynens, kunstjuf in het BuSO van Sint-Gerardus, is tevreden over het resultaat. "Kunst is een enorme uitlaatklep voor jongeren met een beperking. Er is niets mooiers dan een jongere die zegt: ik wist niet dat ik een kunstenaar was." Bekende juryleden als Koen Vanmechelen, Sofie Van de Velde, Fred Eerdekens en Steven Thoelen kozen dit jaar 15 kunstwerken van het project [h]ARS.