Mensen nemen vaker auto dan vóór corona, VAB geeft enkele bezuinigingstips 

"Door de VAB-tankkaart kunnen we bij de helft van de tankstations in het land kijken hoeveel korting er wordt gegeven op de pompprijs", zegt Junes nog. "Zo hebben we per provincie de 5 goedkoopste gemeenten kunnen definiëren, dus de vijf gemeenten waar je de hoogste korting kan krijgen." De prijzen en kortingen aan de pomp zijn uiteraard een momentopname en kunnen snel veranderen.

De goedkoopste provincie is op dit moment Oost-Vlaanderen (met Sint-Niklaas op kop), daar krijg je voor benzine gemiddeld 0,1452 euro maximale korting, wat je op een tank van 50 liter ongeveer 7 euro kan opleveren. Voor diesel krijg je in Oost-Vlaanderen 0,1562 euro korting, op een tank van 50 liter is dat een kleine 8 euro. Oost-Vlaanderen wordt (voor bezine) gevolgd door Vlaams-Brabant, en West-Vlaanderen (waar je gemiddeld maximaal 7 euro korting krijgt op een tank van 50 liter). Voor diesel vind je na Oost-Vlaanderen de grootste gemiddelde kortingen in Henegouwen en Vlaams-Brabant. In Brussel is tanken gemiddeld het duurst.