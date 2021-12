Na vaccinatiebocht Open VLD: verplichten of vaccinatiepas? Verschillende middelen, hetzelfde doel

"Het gaat erom om ons allemaal de vrijheid te geven en te zien dat het virus niet zo veel meer in onze bevolking kan circuleren", aldus Maggie De Block. "Er zullen nog varianten komen. We moeten consequent zijn en de vaccinatiegraad maximaal maken. Alleen zo zullen we een beetje een normaal leven kunnen hebben."

Nochtans hebben we in Vlaanderen een erg hoge vaccinatiegraad. "Maak u geen illusie: Vlaanderen is geen ommuurde stad", antwoordt De Block. "Mensen uit Vlaanderen gaan buiten Vlaanderen en mensen van buiten Vlaanderen komen ook in Vlaanderen."