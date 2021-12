Inwoners Evergem en Assenede halen opgelucht adem: stank Gents schip is eindelijk weg

Inwoners uit Evergem en Oost-Eeklo, bij Assenede, zijn af van een vervelende stank die er gisteren opdook. De geur was afkomstig van een zeeschip dat in het Kluizendok in de Gentse haven lag. Door het vochtig weer en weinig wind, bleef de vieze geur lang hangen. Inwoners moesten deuren en ramen dan ook gesloten houden. De hinder is nu voorbij.