Voorbijganger springt man in Brugse reien achterna

Zondagavond rond 23 uur belandde een man in de Speelmansrei in Brugge. Een voorbijganger sprong de man achterna en redde hem. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Getuigen belden de hulpdiensten en die kwamen vrij snel ter plaatse. De brandweer hielp de twee veilig naar boven waar ze de eerste zorgen kregen. De twee werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident lokte heel wat kijklustigen. De cafés in de buurt waren net gesloten door de huidige coronamaatregelen. Veel mensen stonden op straat te praten of waren onderweg naar huis. Eerder op de avond rukten de hulpdiensten al uit naar de plas bij de Patio vzw in Zevenkerken in Sint-Andries. Die interventie werd na 25 minuten afgeblazen toen het valse melding bleek te zijn.