Carnavalsstoet en -bal afgeblazen in Vosselaar

"Het is moeilijk om de Vosselaarse carnavalsverenigingen te laten starten met de bouw van hun carnavalwagens", zegt Stef Slegers van Carnavalraad Toeten of Blazen. "Zij steken daar veel tijd en soms ook heel wat geld in. Het zou dan jammer zijn om hen dat te laten doen, als we uiteindelijk zouden moeten beslissen om de stoet niet door te laten gaan." Normaal lokt die stoet zo'n 10.000 toeschouwers.

Vosselaar hoopt dat het kindercarnaval en de prinsenverkiezing wél nog door kunnen gaan. Als dat niet zo is, zouden er alternatieven worden georganiseerd, zoals een carnavalswandeling. Intussen wordt er ook voortgewerkt aan het carnaval in 2023, want dan viert Vosselaar 50 jaar carnaval.