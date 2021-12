Vrachtwagens botsen op Noorderlaan in Antwerpen: chauffeur van Bpost zwaargewond

Bij een ongeval op de Noorderlaan in Antwerpen is een vrachtwagenchauffeur van Bpost zwaargewond geraakt. Hij kwam in aanrijding met een andere vrachtwagen, toen hij linksaf sloeg. De brandweer moest de chauffeur uit zijn cabine bevrijden, waarna hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder.