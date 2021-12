Waarom kiezen steeds meer mensen een unieke voornaam voor hun kind?

Volgens Van de Velde is het duidelijk dat het arsenaal aan voornamen door de eeuwen heen steeds uitgebreider wordt. "Sinds de renaissance is de nadruk bij de keuze van een voornaam op originaliteit en individualiteit komen te liggen. We willen ons kind met andere woorden een onderscheidende voornaam geven. Dat proces loopt door tot op de dag van vandaag", zegt Van de Velde in "De wereld vandaag".

"Daarnaast zijn er ook duidelijke modetrends. Na de Tweede Wereldoorlog zag je dat er veel kinderen een Engelse naam hebben gekregen. Dat is door het ontzag of de waardering die er was voor de bevrijder. Misschien zaten daar ook een aantal buitenechtelijke kinderen bij."

Later was er ook een golf aan Scandinavische namen. "Dat is misschien gebeurd in de nasleep van het succes van ABBA."