Zware regen in Zuid-Amerika: minstens 18 doden in Brazilië en al 13 doden in Bolivia, half miljoen mensen getroffen

Minstens 18 doden en nog twee mensen vermist. Dat is de trieste tol van de overstromingen in de deelstaat Bahia, in het noordoosten van Brazilië. De noodtoestand is er afgekondigd in meer dan 70 steden. Bahia wordt al sinds begin november geteisterd door zware regens, meer dan 35.000 Brazilianen zijn dakloos en in totaal zijn naar schatting ruim 430.000 mensen slachtoffer van de wateroverlast.