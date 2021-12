11-jarige Flor is 1.111.111ste fietser op Netebrug in Duffel: "Ik ben er speciaal nog 10 keer over gefietst"

De 11-jarige Flor Giglot uit Duffel kon zich kronen tot de 1.111.111ste fietser die dit jaar over de Netebrug fietste. Het gaat om een wedstrijd die de gemeente had georganiseerd om de fietsers in Duffel in de bloemetjes te zetten. "De Netebrug is een heel belangrijke fietsroute. Er fietsen jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen over. Dat hoort bij de top in Vlaanderen, het is gigantisch veel", zegt gemeenteraadslid Staf Aerts (Groen). "Het toont ook aan dat er heel veel gefietst wordt in Duffel. Met deze actie wilden we onze fietsers op een ludieke manier in de bloemetjes zetten."