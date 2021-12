Justitieminister wil dat misdrijven minder snel verjaren: "Die hervorming is broodnodig en zal gelden voor alle strafzaken"

Op dit moment zijn de verjaringstermijnen in ons land erg ingewikkeld. Jusitieminister Van Quickenborne (Open VLD) wil die zo snel mogelijk vereenvoudigen. "Het is een heel complex gegeven met schorsingen en stuitingen. Het is een kluwen waar een kat haar jongen niet meer terugvindt", vertelt minister Van Quickenborne. Een andere reden voor de aanpassing van de wet is om te vermijden dat er procedureslagen worden geleverd enkel met als doel om een zaak niet ten gronde te laten behandelen. "En dat willen we natuurlijk vermijden", aldus de minister.