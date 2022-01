Wie zijn de kinderen van Zeppos? Een nostalgische duik in het archief met "Nonkel Bob", "Axel Nort" en vele anderen 

Actrice Jeanine Schevernels zat als Marleen nog samen met kapitein Zeppos in de legendarische "amphicar": "Ik had veel schrik, dat bootje was heel labiel. Maar the show must go on en uiteindelijk viel die angst wel weg."

Toen kapitein Zeppos in aflevering negen verdronk was er paniek alom. Bij de BRT en de kranten regende het brieven van ongeruste ouders. "Het was een traumatische ervaring voor kinderen en hun ouders", vertelt actrice Kris Smet, die als assisent op de set werkte. "Een schande was het om zo'n held te laten sterven." Gelukkig bleek zijn dood niet echt en kon iedereen de volgende aflevering verder genieten van de avonturen van kapitein Zeppos.