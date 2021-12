Arsenaalstraat in Menen opgeschrikt door ontploffing

In de Arsenaalstraat in Menen, tussen het politiecommissariaat en het ontmoetingscentrum De Steiger, was gisteravond rond 20.15 uur een luide knal te horen bij een rijwoning. Omwonenden zagen na de explosie iemand weglopen in de richting van de Vaubanstraat en wegrijden in een auto met Franse nummerplaat. De politie riep de hulp in van ploegen uit de omringende politiezones en startte een zoektocht naar de vluchtauto, maar die leverde, voor zover bekend, niks op.

Bij de ontploffing raakte niemand gewond. Een voordeur liep wel schade op. Waarom precies die woning werd geviseerd, is niet duidelijk. Naast het labo van de federale gerechtelijke politie kwamen ook militairen van DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) naar Menen om de aard van het gebruikte springtuig te achterhalen. Pas kort na middernacht was het onderzoek afgerond. Over de dader(s) of het motief bestaat nog geen duidelijkheid.