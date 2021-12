Brandweer Westhoek waarschuwt voor gebruik van kaarsen: "Gebruik liever LED-kaarsen"

Eerder deze week moest de brandweer al uitrukken voor een brand in een vakantiewoning in Poperinge nadat een brandende kaars op een stoel was gevallen. "In de winter, zeker in deze periode, maken mensen het graag gezellig in huis met kaarsen. Maar dat is niet zonder risico", zegt Kristof Louagie van de brandweer. "Jaarlijks zijn er een aantal oproepen waarbij kaarsen betrokken zijn, daarom geven we graag wat tips."