Brusselse hulpdiensten bereiden zich voor op oudejaarsnacht: "Laat ons onze opdrachten in veiligheid uitvoeren"

Op oudejaarsnacht was het de afgelopen jaren wel vaker onrustig in onze hoofdstad. Vorig jaar werden een 20-tal auto's en straatmeubilair in brand gestoken, bushokjes raakten vernield en de hulpdiensten werden ook al bekogeld.

Daarom zijn er deze keer extra maatregelen genomen. “Onze brandweervoertuigen en onze ziekenwagens zijn uitgerust met een speciale plastic folie die we aan de binnenkant van de zijruiten kleven. Zo vermijden we dat er glassplinters op ons personeel terechtkomen bij het gooien van één of ander voorwerp”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer.