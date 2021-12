Burgemeester Stabroek wil subsidies voor wolfwerende omheiningen na 2 dode schapen

Het afgelopen weekend werd wolf Asterix nog gespot in de Antwerpse haven. De kans is groot dat hij daarna in Stabroek passeerde om twee schapen te doden en drie schapen te verwonden. Schapeneigenaar Jef Adriaenssens vertelde gisteren op Radio 2 Antwerpen nog hoe moeilijk het is om zijn volledige weide af te sluiten tegen wolven. Daarvoor zou hij zo'n vier kilometer afsluiting nodig hebben, wat hij niet kan bekostigen.