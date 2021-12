"VS moet zich verantwoordelijk gedragen in ruimte", na "vermeden botsing" Chinese ruimtestation en SpaceX-satelliet

Tijdens een persconferentie beschuldigde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de Verenigde Staten ervan dat ze "verplichtingen in internationale ruimteverdragen naast zich neer leggen". Op die manier brengen ze astronauten van andere landen in gevaar, klinkt het. China dringt er bij de VS op aan om zich verantwoordelijker te gedragen in de ruimte.



De uithaal komt er nadat China begin deze maand een klacht had ingediend bij het ruimteagentschap van de Verenigde Naties in Wenen. Volgens China moest zijn ruimtestation in opbouw de voorbije maanden twee keer van koers veranderen om een botsing met een satelliet van SpaceX te vermijden, het ruimtebedrijf van miljardair Elon Musk.

Dat zou begin juli een eerste keer het geval zijn geweest en nog eens in oktober. De incidenten zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd. Allicht verwees de woordvoerder van Buitenlandse Zaken vandaag hiernaar, al werden Musk en SpaceX tijdens de persconferentie niet bij naam genoemd.