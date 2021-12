Verwarring over dagrijlichten en dimlichten op je auto: wat is het verschil en hoe gebruik je die?

Bij mist of nevel is het daglicht soms nog helder ook al is het zicht beperkt. In veel auto’s gaan de dimlichten dan niet aan. Je moet er dan echt aan denken om je dimlichten manueel aan te zetten. Dat is wettelijk ook verplicht want je blijft ondanks de snufjes in je auto zelf verantwoordelijk voor het naleven van de verkeerscode.