Drie woningen geëvacueerd na gaslek in Ambiorixstraat in Tongeren

De bewoners van drie rijwoningen in de Ambiorixstraat in Tongeren moesten vanavond elders onderdak zoeken. Ze moesten hun huis uit voorzorg verlaten omdat in hun straat een gaslek was vastgesteld.

"We zaten in de zetel toen de buurman kwam kloppen", zegt Katie Vanschoonwinckel die in één van de drie huizen woont. "Hij zei dat zijn zoon een gasgeur had geroken aan onze voordeur, aan het keldergat. Toen is de politie gekomen en moesten we ons huis uit, samen met de buren aan de linker- en rechterkant." De brandweer heeft de woningen verlucht. Fluvius kwam ter plaatse om het lek te herstellen.