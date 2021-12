Eén broer van Bogdanoff-tweeling overleden

Grichka, één van de twee broers van de Bogdanoff-tweeling, is op 72-jarige leeftijd overleden, dat heeft zijn familie bevestigd. De broers verschenen in de jaren 80 regelmatig op Franse televisie in verschillende populaire programma's. Later werden ze vooral bekend omwille van hun opvallend uiterlijk, zo lieten ze tal van plastisch chirurgische ingrepen uitvoeren.