Familie Julie Van Espen reageert op proces en deelt videomontage: "Een voorbeeld voor toekomstige zedenzaken"

Pictures speak louder than words



Na meer dan 2,5 jaar heeft het assisenproces eindelijk plaatsgevonden met gerechtigheid als uitkomst. Meer nog, Julie is er ook in geslaagd om haar eigen proces achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Hopelijk kan Julie hierdoor een voorbeeld zijn voor toekomstige zedenzaken.



Wie er aan mocht twijfelen, we hebben ook Julie een stem gegeven op het assisenproces. Dit filmpje van 5 minuten is haar getuigenis en laat nog eens zien wie ze echt is en altijd voor ons zal zijn: enthousiast, vrolijk, energiek, vol van de natuur, blootvoets, en met een oprechte liefde voor haar familie, vrienden en vriendinnen.



Haar kerstwensen zijn de eenvoud zelve: geniet met jullie familie van dit warm moment en heb meer aandacht voor elkaar dan enkel voor de kerstcadeautjes.