Geen doorkomen meer aan met de auto in Antwerpen, politie roept op om niet naar binnenstad te rijden

De wegen in de binnenstad van Antwerpen zijn oververzadigd. De centrumparkings zijn volzet en er staan lange wachtrijen met auto's op de straten voor de inritten van de parkings.

De politie stuurt het autoverkeer naar de Park & Ride-zones buiten de stad. "Er is momenteel erg veel verkeer in de binnenstad. Parkeren is daar momenteel niet aangewezen", meldt de Antwerpse politie.

Er zijn bijzonder veel auto's met een Nederlandse nummerplaat gespot in de Scheldestad. Door de lockdown in Nederland kiezen veel Nederlanders ervoor om over de grens te gaan shoppen tijdens de eindejaarsperiode.