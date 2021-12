Geraardsbergen annuleert traditionele Krakelingenstoet voor 3e jaar op een rij met pijn in het hart

"Het is met heel veel pijn in het hart dat we alles moeten afgelasten", zegt de burgemeester. "We kijken ieder jaar uit naar het begin van de lente, en dat wordt gesymboliseerd door de Tonnekesbrand en het volledige Krakelingenfeest." De week nadien is er ook jaarmarkt in Geraardsbergen, die noemen ze daar "De Eerste Toog". Maar ook die wordt afgelast omdat er duizenden mensen op afkomen.