BEKIJK: Hevige sneeuwval teistert Japan

Het noorden en westen van Japan worden geteisterd door hevige sneeuwval. In de buurt van de stad Hikone viel 68 centimeter sneeuw in 24 uur tijd, dertig keer meer dan op een normale winterdag, volgens televisiezender NHK. Door de hevige sneeuwval zijn er problemen met het trein- en vliegverkeer. Ook het autoverkeer is op verschillende plaatsen in het land onderbroken.