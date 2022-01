Hevige wind en regen in Brakel en Zottegem: "Stel je voor dat die boom op mij was gevallen!"

In Strijpen, bij Zottegem, werd de brandweer opgeroepen voor modder op de weg. Op een deel van de N454 was de bodem van de naburige akkers terecht gekomen door de hevige regenval. De brandweer reinigde de weg, dat zorgde lokaal voor hinder want het verkeer kon maar over één rijstrook passeren. De hinder is intussen verholpen.