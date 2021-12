Verkeerssituatie aan stationsplein Berchem structureel aangepast na twee dodelijke ongevallen

In november gebeurden er op één week tijd twee dodelijke ongevallen op het Burgemeester E. Ryckaertsplein, aan het station Antwerpen-Berchem. Beide ongevallen werden veroorzaakt door vrachtwagens die kwamen leveren aan een broodjeszaak, hoewel dat verkeer niet toegelaten is op het plein.

Vlak na de ongevallen plaatste de politie tijdelijke dranghekken aan de inrit van het plein om verkeer tegen te houden. Een week later kwamen er permanente paaltjes in de plaats. Nu heeft de stad Antwerpen ook de signalisatie en inrichting aan het stationsplein aangepast. Daartoe had de Antwerpse Groen-fractieleider Imade Annouri na de ongevallen ook al opgeroepen. Hij stelde onder meer een nieuwe laad- en loszone voor.