Jongeman (29) uit Landen komt om het leven na ongeval bij Gingelom

"De bestuurder zat alleen in de auto en verder waren er geen wagens betrokken bij het ongeval", zegt Debroux. "Op die plek zijn er niet per se veel verkeersongevallen gebeurd, maar het is wel zo dat bestuurders op de steenweg op Sint-Truiden vaak te snel rijden." In september was er ook een zwaar ongeval op dezelfde steenweg, in Sint-Truiden. Daar vielen geen slachtoffers.