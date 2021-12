Keurslager uit Gent vraagt dringend planken en schotels kerstavond terug: "Ieder jaar moeten we nieuwe kopen"

Om de tafel tijdens de feestdagen vol te zetten met lekkers doen veel mensen een beroep traiteurdiensten en slagers. Bij keurslager ABEL, met vestigingen in de Gentse deelgemeenten Mariakerke en Ledeberg, is dat niet anders. Die biedt een traiteurdienst aan voor de kerstdagen en voor oud en nieuw. Alles wordt op planken, schotels en schalen gelegd maar die komen vaak niet meer terug van bij de klant. Nu was ook alles gebruikt voor kerstavond en zoals ieder jaar merkt de slager dat alles helaas ook wegblijft. De slager doet nu laatste oproep, want hij heeft het gerief heel dringend nodig voor de oudejaarsavondvoorbereidingen.