Leerkrachten gezocht om te helpen bij vaccinatie kinderen: "Ze kunnen hen beter geruststellen"

Zowel Mechelen als Sint-Katelijne-Waver hebben ook mascottes die heel populair zijn bij kinderen. In Mechelen is dat Rommy, in Sint-Katelijne-Waver is dat Skwibus. Voor die laatste is de gemeente ook nog op zoek naar mensen om in zijn pak te kruipen.

"Daarvoor zijn we op zoek naar animatoren. Dat zijn vaak jongeren die ook al actief zijn in onze speelpleinwerking. Maar het kunnen ook andere vrijwilligers zijn, die graag met kinderen werken, om de sfeer in het vaccinatiecentrum wat kindervriendelijker en speelser te maken. Het is de bedoeling dat ze kinderen aanspreken, high fives geven, hier en daar een sprongetje of een dansje doen. Dat maakt het voor de kinderen wat aangenaam en leuk."

Er kwamen al wel wat positieve reacties binnen, maar de gemeenten willen er zeker voldoende. "Het dragen van zo'n pak is wel heel intensief. Dat kan je geen 8 uur per doen. Nieuwe vrijwilligers zijn dus heel welkom."