Nederlanders ontlopen lockdown in eigen land en komen shoppen of logeren bij ons: "Tot 80 procent Nederlandse gasten"

In de winkelstraten zelf is dat natuurlijk ook te merken. Op de Meir bijvoorbeeld is veel meer Nederlands met een Nederlandse tongval te horen dan anders, maar ook in andere Vlaamse steden is dat dezer dagen opvallend vaak het geval.

"Vandaag en de laatste dagen zijn er best veel Nederlanders, anders dan gewoonlijk", zegt een winkelier in Genk bijvoorbeeld aan Radio 2 Limburg. "Ik snap dat wel. Iedereen is hier welkom." Een Nederlandse toeriste geeft ook aan waarom ze naar Genk komt shoppen. "Bij ons is alles dicht. Genk is best wel dicht bij Maastricht en alles is hier gewoon open."