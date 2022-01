Noorderterras in Antwerpen wordt groene wandelboulevard: "Kaailine, naar het voorbeeld van High Line in New York"

Oorspronkelijk zou het Zuiderterras op deze manier ingericht worden. Maar voor werkzaamheden aan de kaaimuren zal dat mogelijk voor langere tijd afgesloten worden. Daarom verhuizen de plannen naar het Noorderterras. Op het Zuiderterras zou het ook maar een tussentijds project zijn, op het Noorderterras een definitief.

Het project krijgt de naam "Kaailine", een duidelijke verwijzing naar het groene High Line Park in New York waar je ook in de hoogte door de stad kan flaneren. "We willen dan ook een skyline maken naar analogie met het verhaal in New York", zegt De Ridder.