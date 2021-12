Onderzoekers ontrafelen geheimen van 3.500 jaar oude mummie: Egyptische farao Amenhotep I digitaal uitgepakt

Maar ook fysiek leerden de onderzoekers veel bij over Amenhotep I. Zo zou de relatief kleine farao (1,68 meter, red.) op 35-jarige leeftijd overleden zijn. Op zijn lichaam werden geen sporen van verwondingen of ziekte gevonden. Wat ook in het oog sprong, was het goede gebit van Amenhotep I, wat eerder zeldzaam is voor iemand uit die tijd. Over de staat van de ingewanden kunnen onderzoekers zich niet uitspreken, want die werden na zijn dood verwijderd. De hersenen en het hart bleven wel onaangetast.