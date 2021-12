Ons land levert veroordeelde rapper Valtònyc niet over aan Spanje

Valtonyc werd in februari 2018 in Spanje veroordeeld tot drie en een half jaar cel, omdat hij in zijn liedjesteksten de koning zou hebben beledigd en terrorisme verheerlijkt zou hebben.



In bepaalde verzen pleitte de rapper onder meer voor een bezetting van een paleis van de koninklijke familie op Palma de Mallorca. Over enkele regionale politici rapte hij dan weer dat ze een atoombom verdienen. Volgens het Spaanse gerecht redenen genoeg om hem te veroordelen.