Ook Denderleeuw annuleert carnaval: "We hopen wel op groen licht voor een kleinere carnavalsoptocht"

Toch hoopt Praet heel hard dat er een alternatief komt. Ze hebben al een voorstel klaar dat op 13 januari besproken wordt. Dan komen de veiligheidscel, het gemeentebestuur van Denderleeuw en het canavalscomité samen. "We zouden graag een kleinere optocht doen, met de prinsenwagen, de ex-prinsen, de 2 reuzen die gerestaureerd zijn, enkele fanfares en de 7 groepen," legt Petra Praet uit. "Een soort carnaval waarbij de mensen toch nog eens buiten kunnen komen om te kijken naar een kleine optocht. Uiteraard niet met alle carnavalisten die achteraf in de café's gaan, dat gaat niet." En in tegenstelling tot anders wil ze de carnavaloptocht een ander parcours laten afleggen: "Aangezien het een kleinere stoet is en we wendbaarder zijn, kunnen we misschien ook eens door de deelgemeenten van Denderleeuw gaan."

Petra Praet en het hele carnavalscomité kijken uit naar het overleg. "Ik denk dat de gemeente ons idee wel genegen is. Maar het zal allemaal afhangen van de coronacijfers en de toestand op dat moment en wat de veiligheidscel dan adviseert. Het is gelukkig nog een kleine 3 weken."