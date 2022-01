Opvallend meer Nederlandse shoppers in Genk en Hasselt: “Samen eten om zeventiende verjaardag te vieren”

Het was dinsdag opnieuw een drukke vakantiedag in de Genkse Shopping 1. “We mogen niet klagen”, knikt een winkeljuffrouw. “Al moeten we nog altijd de zwakke maand november inhalen, want toen was iedereen erg terughoudend. Sinds de kerstvakantie van start is gegaan, tellen we opvallend veel Nederlanders onder de klanten, als gevolg van de lockdown in hun land. Het stoort ons absoluut niet. Als ze de coronaregels in acht nemen, zie ik niet in hoe zij gevaarlijker zouden kunnen zijn dan Vlamingen."