Toch geen turborotonde aan N60 in Oudenaarde: "Zorgt voor slechte doorstroming van N8"

"We vragen ons af welke maatregelen dan wel zullen genomen worden om de doorstroom te verbeteren", klinkt het bij Meuleman. "Ook vragen we ons af of het stadsbestuur hiervan op de hoogte is en hoe het verder onderzoek loopt." Eind januari staat een overleg gepland tussen Wegen en Verkeer en het stadsbestuur om de verkeersplannen in Leupegem te bespreken.