Patro Eisden Maasmechelen wordt overgenomen door Amerikaanse investeringsgroep

Patro Eisden Maasmechelen wordt opnieuw overgenomen, deze keer door de Amerikaanse investeringsgroep The Common Group. De groep is gevestigd in New York en Londen.

"We hebben bekeken wat de uitdagingen voor Patro Eisden Maasmechelen waren in de toekomst en wat daarvoor nodig is in het Belgische systeem", zegt trainer Stijn Stijnen, "en dan kwamen we al snel tot de conclusie dat dat niet mogelijk is met lokale investeerders."